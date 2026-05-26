بالصور

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

آية التيجي

يُعتبر اللحم الضاني من الأطعمة الأساسية على موائد الكثير من الأسر، خاصة خلال المناسبات والأعياد، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد على دعم صحة الجسم والطاقة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن اللحم الضاني يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى احتوائه على الحديد والزنك وفيتامين B12، وهي عناصر ضرورية لدعم العضلات وتعزيز وظائف الدم وتقوية المناعة.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن تناول اللحم الضاني باعتدال قد يساعد في تلبية احتياجات الجسم من الأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو ضعف الشهية.

وأضاف القيعي، إلى أن البروتين الموجود في اللحم الضاني يساهم في بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، كما يساعد الحديد في الوقاية من الأنيميا وتحسين مستويات الطاقة.

الإفراط في اللحم الضاني قد يهدد صحة القلب

وحذر الدكتور معتز القيعي من الإفراط في تناول اللحم الضاني، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، خاصة عند طهيه بطرق غير صحية مثل القلي أو استخدام الزيوت المهدرجة والسمن بكميات كبيرة.

وأوضح القيعي، أن الإفراط في الدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

أفضل الطرق الصحية لتناول اللحم الضاني

وأكد أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية أهمية الاعتدال في الكميات واختيار الأجزاء الأقل دهونًا من اللحم، مع الاعتماد على الشوي أو السلق كبدائل صحية للطهي بدلًا من القلي.

كما نصح بتناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف بجانب اللحوم، للمساعدة في تحسين التوازن الغذائي وتقليل التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول.

نصيحة مهمة لتناول اللحوم بشكل صحي

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في تناول اللحم الضاني نفسه، بل في الكميات الكبيرة وطرق الطهي غير الصحية، مشددًا على أن الاعتدال والاختيارات الصحية هما الأساس للحفاظ على صحة القلب والجسم.

