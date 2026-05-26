مايا مرسي: عرفات يوم الرحمة والسكينة.. ودعوات بحج مبرور لحجاج بعثة التضامن

في أجواء روحانية مهيبة، ومع وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اليوم هو أعظم أيام الحج، تتجلى فيه معاني الرحمة والخشوع، وتسمو فيه القلوب بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.

مايا مرسي في يوم عرفات

وأشارت مرسي إلى أن حجاج بعثة وزارة التضامن الاجتماعي وصلوا إلى عرفات بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية، في إطار استعدادات مكثفة لضمان أداء المناسك في أجواء من الأمن والطمأنينة والراحة.

وأضافت أن فرق بعثة حج الجمعيات الأهلية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة بين مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، لتقديم الدعم الكامل والرعاية اللازمة في هذا اليوم العظيم الذي يشهد توافد الحجاج على الدعاء والابتهال.

واختتمت بتوجيه التحية لحجاج البعثة، متمنية لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وداعية الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين وقد امتلأت قلوبهم بالسكينة والرضا.