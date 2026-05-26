سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن .. شهد سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 تطورًا جديدًا داخل أسواق الصاغة المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصةً مع تزايد الاهتمام بأسعار الذهب في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية وأسعار المعادن النفيسة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا ومبيعًا داخل السوق المصرية، نحو 6875 جنيهًا للبيع و6815 جنيها للشراء، بينما وصلت قيمة أوقية الذهب عالميًا إلى 4569 دولارًا، في ظل ترقب واسع لتحركات أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة الحالية.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية التي تدفع المستثمرين إلى متابعة أسعار المعدن النفيس بصورة يومية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات الثلاثاء 26 مايو 2026 نحو 7857.25 جنيها للبيع و7788.5 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار من أعلى الأعيرة نقاء داخل الأسواق، كما يستخدم بصورة كبيرة في تصنيع السبائك الذهبية وبعض المشغولات ذات القيمة المرتفعة.

ويحرص المستثمرون على متابعة أسعار عيار 24 بشكل مستمر، نظرا لارتباطه المباشر بحركة أسعار الذهب العالمية، إلى جانب اعتباره مؤشرا مهما على اتجاهات السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة المصرية نحو 7202.5 جنيهات للبيع و7139.5 جنيها للشراء، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق خلال التعاملات الصباحية.

ويحظى هذا العيار بإقبال ملحوظ في بعض المحافظات والأسواق التي تفضل المشغولات الذهبية ذات النقاء المرتفع، خاصة مع زيادة الطلب على شراء الذهب خلال المواسم والمناسبات المختلفة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

أما سعر الذهب عيار 21، فقد سجل نحو 6875 جنيها للبيع و6815 جنيها للشراء، ليستمر في تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل السوق المصرية، نظرا لاعتماده بشكل أساسي في صناعة المشغولات الذهبية الأكثر انتشارا بين المواطنين.

ويعتبر عيار 21 من أكثر الأعيرة التي تشهد متابعة يومية من جانب المواطنين، سواء الراغبين في شراء الذهب للزينة أو الاستثمار، خاصة مع ارتباطه المباشر بحركة السوق المحلية وأسعار الدولار عالميا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 18 داخل سوق الصاغة المصرية إلى 5892.75 جنيها للبيع و5841.5 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لدى بعض الفئات، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

ويشهد الذهب عيار 18 إقبالا ملحوظا في بعض المحافظات، إلى جانب اعتماده بشكل واسع في تصميم المشغولات الحديثة التي تناسب مختلف الأذواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 55000 جنيه للبيع و54520 جنيها للشراء، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الساعات الأولى من تعاملات الثلاثاء.

ويتابع المستثمرون أسعار الجنيه الذهب بصورة مستمرة، باعتباره من أبرز وسائل الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة مع سهولة تداوله وارتباط قيمته المباشرة بسعر الذهب عيار 21 داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين بشكل يومي، خاصة مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة الأسواق وأسعار العملات والمعادن النفيسة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

كما تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وسعر عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب أسعار السبائك والأوقية عالميا، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بالاستثمار الآمن والادخار طويل الأجل.

