الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

60 ريال .. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية قبل عيد الأضحى 2026

رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين ارتفاعًا عن أسعار أمس، مع استمرار الاتجاه العام نحو الصعود في أسعار المعدن النفيس داخل السعودية، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وتغيرات سعر الدولار.

وتشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في السعودية تتجه خلال الفترة الحالية إلى الارتفاع بشكل تدريجي، خاصة في سعر الجنيه الذهب وعياري 21 و24، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

وعند المقارنة بالأسبوع الماضي وتحديدًا يوم 19 مايو، فقد سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا واضحًا خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع من 3777.55 ريال إلى 3839.07 ريال، بزيادة قدرها 61.52 ريال، ليقود بذلك موجة الصعود في السوق.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم ليسجل 548.44 ريال، بعد أن كان قد سجل 539.65 ريال يوم 19 مايو، بزيادة قدرها 8.79 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 479.88 ريال، مقارنة بـ 472.19 ريال في 19 مايو، ليحقق ارتفاعًا بقيمة 7.69 ريال.

وتعكس هذه التحركات استمرار موجة صعود تدريجية في أسعار الذهب داخل السوق السعودية خلال الأسبوع الأخير، مع ميل واضح للاستقرار النسبي في بعض الجلسات، إلا أن الاتجاه العام ظل صاعدًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية (الإثنين 25 مايو):

عيار 24: 548.44 ريال
عيار 22: 502.74 ريال
عيار 21: 479.88 ريال
عيار 18: 411.33 ريال
عيار 14: 319.92 ريال
عيار 12: 274.22 ريال
عيار 10: 228.52 ريال
عيار 9: 205.66 ريال
أوقية الذهب: 17058.35 ريال
الجنيه الذهب: 3839.07 ريال

