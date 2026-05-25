بعد أزمة سحب الأموال من ATM.. أحمد موسى: مينفعش نسيب الناس كدا

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الأزمة التي ضربت برنامج تحويل الاموال الشهير، والطوابير التي يقف فيها المواطنين لسحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:

«الناس بتتكلم عن أزمة الـATM ووقوف المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي بسبب عدم وجود أموال نقدية، ومع إجازة البنوك غدًا، ماذا يفعل المواطن؟ هذه أزمة يجب أن يتدخل البنك المركزي والبنوك المصرية لحلها».

وأوضح: «هناك أيضًا عطل في بعض التطبيقات، وأنا أتحدث عن شكوى كبيرة وليست بسيطة، ودي مسؤولية مين؟ المواطن يسحب أموالًا بسبب العيد، والناس تعمل إيه؟ ولازم الموضوع ده يخلص النهارده مش بكرة، والناس واقفة طوابير أمام الماكينات ومفيش فلوس، ودي مشكلة ليست بسيطة، لازم تشرحوا للناس إيه الحكاية».

وتابع: «أتمنى توضيحًا للرأي العام، وقبل التوضيح لازم نحل المشكلة وضخ أموال داخل الماكينات، ولازم نلحق لأن غدًا إجازة وحتى الأسبوع المقبل، والناس عندها التزامات ودخلة عيد، ولازم يكون فيه حل سريع وتدخل عاجل، مينفعش نسيب الناس كده، ده مش طالب قرض، وكان لازم يكون فيه توضيح للرأي العام من إمبارح للنهارده».