رئيسة المكسيك : سنستضيف منتخب إيران خلال كأس العالم بعد رفض أمريكا

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لا ترغب في استضافة الفريق.

وقالت شينباوم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تواصل مع حكومتها بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها لا تريد أن يبقى المنتخب الإيراني في البلاد طوال البطولة، على الرغم من أن إيران لعبت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات هناك.

استضافة إيران

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "ليس لدينا أي سبب لحرمانهم من إمكانية البقاء في المكسيك".

قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت الماضي، إن مقر الفريق سينتقل من ولاية أريزونا

إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية خلال البطولة.

وأضاف تاج أن هذه الخطوة ستساعد في تجنب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات وأن الفريق سيكون قادرًا على السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.

كانت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي أقيمت في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في أواخر فبراير.

ستلعب إيران أول مباراتين لها في المجموعة السابعة في لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 يونيو.