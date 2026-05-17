قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفرة تنموية.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني
مقتل شرطيين تركيين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به
عمرو الجندي: جماهير الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في التتويج بالدوري
كيف يلتزم الحاج بآداب المناسك ويتجنب الجدال؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو الجندي: إنكار الذات وراء تتويج الأهلي بدوري السوبر
من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة
قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
إنجاز طبي.. إنقاذ حياة فتاة ابتلعت دبوسا بمسستشفى الجراحات الجديدة بطنطا
أوكرانيا: الجيش استخدم أسلحة محلية الصنع لضرب أهداف في قلب موسكو
شروط حسين الشحات لتجديد عقده مع الأهلي
نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم قاصر.. مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح في المكسيك

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل عشرة أشخاص بينهم قاصر في هجوم مسلح في بلدية تيهويتزينجو بولاية بويبلا.

وفي وقت لاحق ؛ شهد الموقع الأثري الشهير تيوتيهواكان، أحد أبرز الوجهات السياحية في المكسيك، حادث إطلاق نار صادم أسفر عن مقتل سائحة كندية وإصابة عدد من الزوار، في واقعة نادرة داخل موقع أثري يستقطب ملايين السياح سنويًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن السلطات المحلية، وقع الهجوم أمس الإثنين على هرم القمر، أحد المعالم الرئيسية في الموقع، عندما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي على الزوار قبل أن يُنهي حياته بنفسه في موقع الحادث.

وأكدت السلطات أن الضحية الرئيسية هي امرأة كندية، فيما أُصيب ستة أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم مواطنون من كندا وكولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى طفل.

 كما أصيب سبعة آخرون خلال حالة التدافع التي أعقبت إطلاق النار أثناء محاولة الفرار من الموقع.

ووقع الحادث في وقت الظهيرة، حين كان الموقع يعج بالسياح، حيث يُعد من أكثر المواقع الأثرية زيارة في البلاد، ويقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة.

ويضم الموقع أهرامات تعود إلى أكثر من ألفي عام، من بينها هرم الشمس وهرم القمر، ويصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن منفذ الهجوم يدعى خوليو سيزار خاسو راميريز، وهو مواطن مكسيكي، حيث عثرت قوات الأمن بحوزته على سلاح ناري وسكين وذخيرة غير مستخدمة. وقد سارعت قوات الشرطة والحرس الوطني إلى تطويق المكان وإخلاء الزوار فور وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق منها رسميًا، لحظة إطلاق النار من منتصف درج الهرم، فيما حاول بعض السياح الاحتماء خلف السلالم، بينما فر آخرون في حالة من الذعر.

 كما أظهرت لقطات لاحقة نقل جثمان مغطى من أعلى الهرم وسط انتشار أمني كثيف.

وأثارت الواقعة ردود فعل رسمية غاضبة، حيث وصفت وزيرة الخارجية الكندية الحادث بأنه “عمل مروع من أعمال العنف المسلح”، فيما دعت رئيسة المكسيك إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدة أن ما حدث “مؤلم للغاية”.

ويكتسب الحادث حساسية إضافية، كونه يأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي تستضيفها كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث تتوقع السلطات تدفق ملايين السياح، ما يسلط الضوء على تحديات الأمن في المواقع السياحية الكبرى.

ورغم أن المكسيك تعاني من مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بعصابات المخدرات، فإن مثل هذه الحوادث العشوائية داخل المواقع السياحية تظل نادرة للغاية، خاصة في الأماكن الأثرية التي تُعد عادة آمنة للزوار.

ويعد موقع تيوتيهواكان، الذي يعود تاريخه إلى الفترة الكلاسيكية في حضارات أمريكا الوسطى، من أهم المعالم التاريخية في البلاد، حيث استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال عام 2025، ما يجعل حادث إطلاق النار الأخير سابقة خطيرة قد تؤثر على صورة السياحة في المنطقة، وتدفع السلطات إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية في المواقع التراثية.

المكسيك هجوم مسلح بلدية تيهويتزينجو أهرمات المكسيك كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: تكلفة مشروع الدلتا الجديدة 800 مليار جنيه.. ويوفر 2 مليون فرصة عمل

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

اتحاد بشبابها يلتقي بمحافظ دمياط لدعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب

سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين

تحرير 88 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

الأعمال

حملة مكبرة بحي ثالث لإعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات بالإسماعيلية

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد