ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
مقتل سائحة كندية.. إطلاق نار في أهرامات تيوتيهواكان بالمكسيك

صورة من موقع الحادث
شهد الموقع الأثري الشهير تيوتيهواكان، أحد أبرز الوجهات السياحية في المكسيك، حادث إطلاق نار صادم أسفر عن مقتل سائحة كندية وإصابة عدد من الزوار، في واقعة نادرة داخل موقع أثري يستقطب ملايين السياح سنويًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن السلطات المحلية، وقع الهجوم أمس الإثنين على هرم القمر، أحد المعالم الرئيسية في الموقع، عندما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي على الزوار قبل أن يُنهي حياته بنفسه في موقع الحادث.

وأكدت السلطات أن الضحية الرئيسية هي امرأة كندية، فيما أُصيب ستة أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم مواطنون من كندا وكولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى طفل. كما أصيب سبعة آخرون خلال حالة التدافع التي أعقبت إطلاق النار أثناء محاولة الفرار من الموقع.

ووقع الحادث في وقت الظهيرة، حين كان الموقع يعج بالسياح، حيث يُعد من أكثر المواقع الأثرية زيارة في البلاد، ويقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة. 

ويضم الموقع أهرامات تعود إلى أكثر من ألفي عام، من بينها هرم الشمس وهرم القمر، ويصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن منفذ الهجوم يدعى خوليو سيزار خاسو راميريز، وهو مواطن مكسيكي، حيث عثرت قوات الأمن بحوزته على سلاح ناري وسكين وذخيرة غير مستخدمة. وقد سارعت قوات الشرطة والحرس الوطني إلى تطويق المكان وإخلاء الزوار فور وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق منها رسميًا، لحظة إطلاق النار من منتصف درج الهرم، فيما حاول بعض السياح الاحتماء خلف السلالم، بينما فر آخرون في حالة من الذعر. كما أظهرت لقطات لاحقة نقل جثمان مغطى من أعلى الهرم وسط انتشار أمني كثيف.

وأثارت الواقعة ردود فعل رسمية غاضبة، حيث وصفت وزيرة الخارجية الكندية الحادث بأنه “عمل مروع من أعمال العنف المسلح”، فيما دعت رئيسة المكسيك إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدة أن ما حدث “مؤلم للغاية”.

ويكتسب الحادث حساسية إضافية، كونه يأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي تستضيفها كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث تتوقع السلطات تدفق ملايين السياح، ما يسلط الضوء على تحديات الأمن في المواقع السياحية الكبرى.

ورغم أن المكسيك تعاني من مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بعصابات المخدرات، فإن مثل هذه الحوادث العشوائية داخل المواقع السياحية تظل نادرة للغاية، خاصة في الأماكن الأثرية التي تُعد عادة آمنة للزوار.

ويعد موقع تيوتيهواكان، الذي يعود تاريخه إلى الفترة الكلاسيكية في حضارات أمريكا الوسطى، من أهم المعالم التاريخية في البلاد، حيث استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال عام 2025، ما يجعل حادث إطلاق النار الأخير سابقة خطيرة قد تؤثر على صورة السياحة في المنطقة، وتدفع السلطات إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية في المواقع التراثية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

أحدث أخبار التكنولوجيا.. ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب وبميزات إضافية تدريجيًا "واتساب" يختبر اشتراكا مدفوعا جديدا

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

