مقتل سائحة كندية.. إطلاق نار في أهرامات تيوتيهواكان بالمكسيك

شهد الموقع الأثري الشهير تيوتيهواكان، أحد أبرز الوجهات السياحية في المكسيك، حادث إطلاق نار صادم أسفر عن مقتل سائحة كندية وإصابة عدد من الزوار، في واقعة نادرة داخل موقع أثري يستقطب ملايين السياح سنويًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن السلطات المحلية، وقع الهجوم أمس الإثنين على هرم القمر، أحد المعالم الرئيسية في الموقع، عندما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي على الزوار قبل أن يُنهي حياته بنفسه في موقع الحادث.

وأكدت السلطات أن الضحية الرئيسية هي امرأة كندية، فيما أُصيب ستة أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم مواطنون من كندا وكولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى طفل. كما أصيب سبعة آخرون خلال حالة التدافع التي أعقبت إطلاق النار أثناء محاولة الفرار من الموقع.

ووقع الحادث في وقت الظهيرة، حين كان الموقع يعج بالسياح، حيث يُعد من أكثر المواقع الأثرية زيارة في البلاد، ويقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة.

ويضم الموقع أهرامات تعود إلى أكثر من ألفي عام، من بينها هرم الشمس وهرم القمر، ويصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن منفذ الهجوم يدعى خوليو سيزار خاسو راميريز، وهو مواطن مكسيكي، حيث عثرت قوات الأمن بحوزته على سلاح ناري وسكين وذخيرة غير مستخدمة. وقد سارعت قوات الشرطة والحرس الوطني إلى تطويق المكان وإخلاء الزوار فور وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق منها رسميًا، لحظة إطلاق النار من منتصف درج الهرم، فيما حاول بعض السياح الاحتماء خلف السلالم، بينما فر آخرون في حالة من الذعر. كما أظهرت لقطات لاحقة نقل جثمان مغطى من أعلى الهرم وسط انتشار أمني كثيف.

وأثارت الواقعة ردود فعل رسمية غاضبة، حيث وصفت وزيرة الخارجية الكندية الحادث بأنه “عمل مروع من أعمال العنف المسلح”، فيما دعت رئيسة المكسيك إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدة أن ما حدث “مؤلم للغاية”.

ويكتسب الحادث حساسية إضافية، كونه يأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي تستضيفها كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث تتوقع السلطات تدفق ملايين السياح، ما يسلط الضوء على تحديات الأمن في المواقع السياحية الكبرى.

ورغم أن المكسيك تعاني من مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بعصابات المخدرات، فإن مثل هذه الحوادث العشوائية داخل المواقع السياحية تظل نادرة للغاية، خاصة في الأماكن الأثرية التي تُعد عادة آمنة للزوار.

ويعد موقع تيوتيهواكان، الذي يعود تاريخه إلى الفترة الكلاسيكية في حضارات أمريكا الوسطى، من أهم المعالم التاريخية في البلاد، حيث استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال عام 2025، ما يجعل حادث إطلاق النار الأخير سابقة خطيرة قد تؤثر على صورة السياحة في المنطقة، وتدفع السلطات إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية في المواقع التراثية.