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وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.
 

الشركات الصناعية 

واستعرض اللقاء جهود الجمعية في دعم تواجد الشركات الصناعية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر والدول الإفريقية للتوسع في الأنشطة الاقتصادية والصناعية، بما يسهم في دفع معدلات التنمية وزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك.
 

وأكد وزير الصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والارتقاء بمستوى التعاون التجاري إلى مرحلة الشراكة والتكامل الصناعي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة في مصر والقارة الإفريقية. 

كما شدد على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة بالأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الصناعية الإقليمية.

وأشار هاشم، إلى أن التكامل الصناعي بين دول القارة يمثل أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية، مستفيدًا من المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية المتنوعة التي تمتلكها الدول الإفريقية، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات الإفريقية في الأسواق العالمية.
 

دعم الصناعة الأفريقية 

من جانبه، أوضح الدكتور يسري الشرقاوي أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تأسست قبل سبع سنوات وتضم نحو 390 شركة مصرية و22 لجنة قطاعية متخصصة، من بينها لجنة للصناعة تُعنى بدعم القطاع الصناعي في إفريقيا. 

وأضاف أن الجمعية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات لدعم الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإفريقي، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة.

الصناعة وزارة الصناعة الصناعة المصرية

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