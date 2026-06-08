الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين ، وشهدت أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الأسواق .

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار البيض والدواجن ضمن نشرته الخدمية اليوم الإثنين 8 يونيو 2026.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 26 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيهاً.

أسعار الدواجن

وصل سعر كيلو الفراخ في المزارع اليوم لنحو 70 جنيها ليصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ما بين 80 و85 جنيها .

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء 70 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح مابين 80و85 جنيها للكيلو.

ووصلت سعر كيلو الدواجن الأمهات لنحو 55 جنيهًا ، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وسجلت سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر ما بين 100و105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

ووصل سعر الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

أما سعر الكتكوت الفيومي 15 جنيهاً

وبلغ سعر البط المسكوفي 30 جنيهاً

أما سعر البط المولر 30 جنيهاً

ووصل سعر البط البيور 25 جنيهاً

وسجل سعر السمان 8 جنيهات

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار البط والحمام

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجلت سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم بين 55و75 جنيها.

وتصل سعر البيض الأبيض للمستهلك بين 90 و100 جنيه للكرتونة.

وبلغت سعر البيض الأحمر بين 100 و105 جنيهات للكرتونة.

وسجلت سعر البيض البلدي بين 120 و130جنيها.