قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
أصوات انفجارات ضخمة نتيجة الصواريخ الإيرانية والانشطارية في "تل أبيب"
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين ، وشهدت أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الأسواق .

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار البيض والدواجن ضمن نشرته الخدمية اليوم الإثنين 8 يونيو 2026.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 26 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيهاً.

 

أسعار الدواجن 

وصل سعر كيلو الفراخ في المزارع اليوم لنحو 70 جنيها ليصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ما بين 80 و85 جنيها .

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء 70 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح مابين 80و85 جنيها للكيلو.

ووصلت سعر كيلو الدواجن الأمهات لنحو 55 جنيهًا ، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وسجلت سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر ما بين 100و105 جنيهات.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

سجل سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

ووصل سعر الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

أما سعر الكتكوت الفيومي 15 جنيهاً

وبلغ سعر البط المسكوفي 30 جنيهاً

أما سعر البط المولر  30 جنيهاً

ووصل سعر البط البيور  25 جنيهاً

وسجل سعر السمان  8 جنيهات

 

أسعار البانيه والأوراك اليوم 

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار البط والحمام 

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

وسجلت  سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم بين 55و75 جنيها.

وتصل  سعر البيض الأبيض  للمستهلك بين 90 و100 جنيه للكرتونة.

وبلغت سعر البيض الأحمر بين 100 و105 جنيهات للكرتونة.

وسجلت سعر البيض البلدي بين 120 و130جنيها.

الفراخ أسعار الفراخ الدواجن أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

نفقة

حال تعثر الزوج ماليًا.. آليات بديلة لضمان نفقة الزوجة في مشروع قانون الأسرة الجديد

رئيس تونس

عليكم القتال.. رسائل قوية من رئيس تونس إلى نسور قرطاج قبل كأس العالم

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى تتفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مشروعات عقارية كبرى في الرياض وجدة ومكة والمدينة

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد