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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع كبير.. أسعار البيض والدواجن اليوم الإثنين 8 يونيو 2026

. أسعار البيض والدواجن اليوم الإثنين
. أسعار البيض والدواجن اليوم الإثنين
آية الجارحي

انخفضت أسعار البيض والدواجن محليا، وتراجع سعر كرتونة البيض في بعض المحافظات إلى مستوى الـ 55 جنيها في المزارع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار البيض والدواجن ضمن نشرته الخدمية اليوم الإثنين 8 يونيو 2026.

أسعار البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم الإثنين بين 55و75 جنيها.

أسعار البيض في الاسواق

وسجلت أسعار البيض اليوم الإثنين 8-6-2025، في الأسواق  نحو:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 90 و100 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و105 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الدواجن في مصر 

شهدت أسعار الدواجن انخفاضات متتالية وصل إجمالي التراجع في مزارع بنحو 26 جنيها في الكيلو.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 26 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.

 

أسعار الدواجن والبيض

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 70 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 80 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 70 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الآن بين 80و85 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100و105 جنيهات.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

 

أسعار البانيه والأوراك اليوم 

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم الإثنين

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

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