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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض

البيض
البيض

كشف أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل جديدة بشأن أسعار البيض، مشيرا إلى أن هناك خسائر يتحملها المنتجين خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأسعار.

وأكد أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض وبزيادة 30%، متابعا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طبق البيض تبلغ حاليا نحو 115 جنيها، في حين يباع من أرض المزرعة بمتوسط 60 جنيها فقط.

وأشار أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إلى أن ما يعني أن المنتجين يتحملون خسائر تقترب من 47.8% من تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن ثلاث أطباق البيض بـ 200 جنيه في أغلب المناطق.

وأكمل أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن تتراوح أسعار بيض المائدة حاليا بين 60 و65 جنيهًا للطبق في المزرعة، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديدًا منذ نهاية عام 2021.

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