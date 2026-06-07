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الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها التوقعي بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في البلاد خلال الفترة من الإثنين 08 يونيو 2026 وحتى الجمعة 12 يونيو 2026. 

الطقس الأيام القادمة .. استمرار الموجة الحارة 

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط الرياح وتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام القادمة، يسود نهاراً طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد. 

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعدلات المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

رياح نشطة بأغلب المحافظات

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً. كما رصد البيان نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المذكورة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة طوال الأسبوع، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً تتراوح ذروة حرارته بين 35 و37 درجة للعظمى والصغرى عند 24 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية معدلات مستقرة تتراوح بين 28 و29 درجة للعظمى والصغرى بين 20 و21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفي المقابل، تشهد محافظات الصعيد الارتفاع الأعلى في درجات الحرارة؛ خلال الفترة القادمة، حيث تتراوح العظمى في شمال الصعيد بين 36 و42 درجة والصغرى بين 23 و26 درجة، في حين تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد لتسجل العظمى معدلات قياسية تتراوح بين 42 و44 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلاً بين 28 و30 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة الصباحية حرصاً على سلامتهم، وضرورة متابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس الصادرة عن الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر.

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