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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن تدمير مستودع للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت وحظيرة مسيرات بقاعدة علي السالم

الدخان يتصاعد من قاعدة على سالم
الدخان يتصاعد من قاعدة على سالم
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة مسيرات أمريكية MQ9  بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وفي بيان له ؛ ذكر الحرس الثوري الإيراني قائلا : استهدفنا برج اتصالات ردا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه عناصره هاجمت مواقع انتشار للقوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري مما أسفر عن مقتل وإصابة بعض المحتلين وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والمسيرات.

كما وجه الحرس الثوري الإيراني رسالة إلى شعب الكويت قائلا : أمريكا، وليس نحن، هي التي تنتهك وحدة أراضي بلدكم وسيادته، أما نحن فنضرب الأراضي التي يحتلها الجيش الأمريكي.

الحرس الثوري قاعدة على سالم الكويت الجيش الأمريكي مسيرات أمريكية MQ9

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