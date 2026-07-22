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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري يهدد: نستهدف إمدادات الكهرباء لحلفاء واشنطن الإقليميين

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمود محسن

أعلن الحرس الثوري، أنه سيستهدف إمدادات الكهرباء لحلفاء واشنطن الإقليميين إذا تعرضت الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية لهجمات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته "تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة الأمريكية".

تفاصيل الهجوم

وأعلن في بيان حول استكمال الموجة الخامسة والعشرين من عملية "نصر 2"، عن تفاصيل الهجوم الذي نفذته قواته الليلة الماضية على قاعدتي الملك فيصل والأمير الحسن في الأردن، مؤكدا أنه لم تجرؤ أي سفينة على محاولة العبور جنوبي مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، في مؤشر على نجاح العملية في فرض حالة من الشلل البحري في المنطقة.

الحرس الثوري الكهرباء واشنطن الطاقة محطات الطاقة

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