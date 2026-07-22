الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني إستهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن.

وفي وقت سابق ؛ استهدف الجيش الإيراني، مباني الإسكان" و"مستودعات المعدات" التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن فجر اليوم.

وأكد الجيش الإيراني في بيان له: يأتي استهداف قاعدة الأزرق في الأردن ضمن المرحلة 22 من عملية "الصاعقة".

وأشار البيان الإيراني إلى أن طائرات آرش المسيرة استهدفت مستودعات ومخازن المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وختم الجيش الإيراني بيانه قائلا : هذه العمليات تحية إلى شعب جنوب إيران البطل الصامد، والجيش بدعم من شعبه صامد حتى النصر النهائي.