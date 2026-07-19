الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد

أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط دفاعاته الجوية مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال الجيش الإيراني أنه جرى تدمير طائرتين مقاتلتين على الأقل و3 طائرات أمريكية وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة

وأفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تلجرام بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأديرع ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم وعدة جسور اتصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أميركية في البحرين.