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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر وعُمان تبحثان تعزيز الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة

قطر وعُمان تبحثان تعزيز الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة
قطر وعُمان تبحثان تعزيز الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة
أ ش أ

 بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي، مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عُمان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
كما ناقش الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء القطرية - آخر المستجدات الإقليمية، لا سيّما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية - خلال الاتصال - ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام سيادة سلطنة عُمان على مياهها الإقليمية، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدّد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عُمان علاقات التعاون بين البلدين

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