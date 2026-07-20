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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجزائر: زيارة رئيس حكومة إسبانيا تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية

رئيس الجزائر: زيارة رئيس حكومة إسبانيا تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية
رئيس الجزائر: زيارة رئيس حكومة إسبانيا تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية
أ ش أ

 أكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الجزائر، تعد محطة جوهرية تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية التي تنطوي على منافع مؤكدة.

وقال "تبون"- في تصريح صحفي مشترك مع رئيس حكومة إسبانيا، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)- "أعرب عن بالغ ارتياحنا إثر إجراء مباحثات مثمرة، في وقت تتسم فيه العلاقات العريقة التي تجمع بلدينا بحركية متزايدة تبرز ملامحها اليوم في هذه الزيارة التي نعتبرها محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني المزمع عقدها خلال أكتوبر المقبل".

وأوضح الرئيس الجزائري، أن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها "سانشيز" إلى الجزائر جاءت لتعبر عن "الإرادة السياسية لإعطاء الدفع اللازم للشراكة الجزائرية- الإسبانية ذات المنافع المؤكدة للبلدين"، مضيفا أن "النفس الجديد الذي يطبع علاقاتنا اليوم يندرج ضمن حركية مشجعة لتوسيع وتكثيف التعاون القطاعي، فضلا عن كونه محفزا لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين".

وأكد "تبون" أن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المربحة للجانبين.

وكان رئيس حكومة إسبانيا، قد شرع في وقت سابق من اليوم، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول (رئيس الحكومة الجزائرية) سيفي غريب.

كما توجه رئيس الحكومة الإسبانية إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث وقف دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تعتبر مناسبة لتكثيف التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية وترسيخ الحوار والتنسيق بين الجزائر وإسبانيا.

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز محطة جوهرية وكالة الأنباء الجزائرية واج

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