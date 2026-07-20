السفير الأرميني لدى واشنطن يستعرض آفاق الشراكة الاستراتيجة بين البلدين

أعلنت السفارة الأرمينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن السفير الأرميني لدى واشنطن ناريك مكرتشيان، شارك في مباحثات رفيعة المستوى تحت عنوان "طريق أرمينيا نحو المستقبل"، والتي استضافها مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت السفارة الأرمينية- في بيان أوردته وكالة أنباء /أرمنبرس/ الرسمية- أن مكرتشيان أطلع الحضور على جدول الأعمال الثنائي بين أرمينيا والولايات المتحدة، مُسلطًا الضوء على مجالات التعاون المشترك وفرص التعاون في قطاعات مثل التعدين والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي.

كما طرح المشاركون في المناقشة أسئلة تناولت العلاقات بين البلدين، التطورات الإقليمية، أولويات السياسة الخارجية لأرمينيا، وقضايا أخرى ذات صلة، بحسب البيان.

وتشهد العلاقات بين أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية، تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق ونقلة نوعية نحو الغرب، حيث تسعى يريفان بشكل مكثف إلى تنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ لتقليل اعتمادها التاريخي على روسيا.