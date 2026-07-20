قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه
الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني
الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة
رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
هشاشة أمريكية بسبب ترامب.. تقرير صادم يكشف تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات
بعد تداول الفيديو.. الأوقاف تفتح تحقيقا في واقعة تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل مسجد
نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص
وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
مسقط رأس بوتين.. القوات البريطانية تجري مناورات لشن غارات على مدينة سان بطرسبرج
بعد هزيمة ميسي .. رسالة عاجلة من السفارة الإسبانية بالقاهرة إلى الشعب المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسقط رأس بوتين.. القوات البريطانية تجري مناورات لشن غارات على مدينة سان بطرسبرج

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
القسم الخارجي

أجرى الجيش البريطاني تدريبات حربية على شن ضربات على مدينة سانت بطرسبرج، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام طائرات مسيرة جديدة تعمل بمحركات نفاثة.

مسيرات بعيدة المدى

يبلغ مدى الطائرات دون طيار أكثر من 150 ميلاً وهي مصممة لتدمير أهداف مثل مستودعات النفط ومخازن الذخيرة ومراكز القيادة العسكرية.

ومن جهتها، التقت صحيفة "ذا صن" البريطانية برماة المدفعية الملكية المسلحين بطائرات الهجوم أحادية الاتجاه من طراز "نيان"، في قاعدتهم على الحدود الشرقية لحلف الناتو في إستونيا.

وتقع القاعدة في “تابا” على بعد 150 ميلاً تقريبًا في خط مستقيم من وسط سانت بطرسبرج - وقاعدة كرونشتادت البحرية الاستراتيجية ومطار ليفاشوفو العسكري.

وقال أحد الرماة: "خلال تدريب اختبرنا ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى سان بطرسبرج من هنا، الأمر كله يعتمد على الدفاعات الجوية للعدو والحرب الإلكترونية، مما يؤثر على مدى اضطرارنا إلى تغيير مسارنا".

وتحل طائرات “نيان” دون طيار، محل سرب من “دبابات تشالنجر 2” التي كانت موجودة في إستونيا لمدة 10 سنوات.

وقال مصدر عسكري رفيع، لصحيفة "ذا صن": "يمكن للدبابة أن تحرم روسيا من الأرض، ويمكن للطائرة المسيرة أن تعاقبها".

ويأتي هذا التحول التاريخي؛ في أعقاب تحذيرات من الحلفاء بأن روسيا تخطط لاستفزاز لاختبار عزيمة الناتو.

وأكد وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس- الذي زار إستونيا الأسبوع الماضي- أنه "يدرك تماماً التهديدات".

وقال لصحيفة "ذا صن": "لقد درسنا بعناية فائقة المزيج الأمثل من القدرات، ونحن مصممون على توفير الردع الأكثر مصداقية باستخدام أكثر المعدات فتكاً وفعالية المتاحة".

وأشار الرقيب جيمس هنري، من فوج المدفعية 26، إلى تكلفة صواريخ نيان التي تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني، قائلا: “تكلف صواريخ الدفاع الجوي ما بين 100 ألف و200 ألف جنيه إسترليني، لذا فهي تكلفهم أكثر مما نكلفه نحن، وإذا أسقطها العدو؛ فإنها تكشف عن الدفاعات الجوية التي سنستهدفها بعد ذلك”.

مسقط رأس بوتين القوات البريطانية مدينة سانت بطرسبرج الجيش البريطاني الرئيس الروسي مستودعات النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

سيارات شفط المياه

73 مليون جنيه .. رفع كفاءة سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

انتشال جثة غريق

انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل في سمالوط

إزالة الإشغالات

محافظ المنيا: إزالة 160 حالة إشغال طريق ببني مزار خلال حملات ميدانية

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد