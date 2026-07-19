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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتجه لإلغاء مشروع الهوية الرقمية

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، تعليق العمل بمشروع إصدار بطاقات الهوية الوطنية الرقمية، في أول قراراته بعد توليه رئاسة الحكومة، منهيا أحد أبرز مشاريع سلفه كير ستارمر.

وقال متحدث باسم بيرنهام - بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية - إن الأموال المخصصة للمشروع ستعاد توجيهها إلى أولويات أكثر إلحاحا، في مقدمتها تخفيف أعباء المعيشة، بدلا من إنفاقها على نظام الهوية الرقمية.

وأضاف: "من أولى الخطوات التي ستتخذها هذه الحكومة هي تركيز جهودها على ما يحتاجه المواطنون الآن، هو توفير متنفس لهم وإحداث تغيير ملموس في حياتهم اليومية".

وكان ستارمر قد أعلن المشروع في سبتمبر الماضي ضمن خطته للحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أنه واجه انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث ظلت فكرة بطاقات الهوية الوطنية محل رفض سياسي وشعبي لسنوات.

وأكدت الحكومة الجديدة أنها ستواصل تشديد إجراءات مكافحة العمل غير القانوني، مشيرة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق العاملين في العمل داخل المملكة المتحدة.

وكان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطا إلزاميا للتوظيف، فيما قدرت كلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إصدار بطاقات الهوية الوطنية الرقمية

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