تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

في ظل التوسع المستمر في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات اللحظية، جدد تطبيق إنستاباي تحذيراته للمستخدمين من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على الحسابات البنكية والبيانات الشخصية، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية يعد خط الدفاع الأول لحماية الأموال من عمليات النصب والاختراق.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع النمو الكبير في أعداد مستخدمي التطبيق، وحرص البنك المركزي المصري على تعزيز مستويات الأمان داخل منظومة المدفوعات الرقمية، عبر نشر رسائل توعوية تساعد العملاء على التعرف على أساليب الاحتيال الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها.

إنستاباي يحذر من مكالمات ورسائل النصب

أكد التطبيق أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك أو خدمة العملاء في محاولة لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بياناتهم البنكية، مشددًا على أن أي اتصال يطلب معلومات سرية يجب التعامل معه باعتباره محاولة احتيال.

وأوضح إنستاباي أنه يوجه بشكل دوري رسائل تنبيهية إلى العملاء عبر أرقام الهواتف المسجلة لديهم، كما ينشر إرشادات مستمرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المستخدمين بطرق حماية حساباتهم من الاختراق.

لا تشارك رمز التحقق OTP

شدد إنستاباي على أن رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) مخصص فقط لإثبات هوية صاحب الحساب عند تنفيذ المعاملات، ولذلك لا يجوز مشاركته مع أي شخص تحت أي ظرف.

وأكد التطبيق أن موظفي البنوك أو ممثلي خدمة العملاء لا يطلبون هذا الرمز عبر الهاتف أو الرسائل، وأن أي محاولة للحصول عليه تعد مؤشرًا واضحًا على وجود عملية احتيال.

بيانات يجب الحفاظ على سريتها

طالب إنستاباي المستخدمين بعدم الإفصاح عن أي معلومات مصرفية أو شخصية قد تمكن المحتالين من الوصول إلى الحسابات أو تنفيذ عمليات مالية دون علم أصحابها، ومن أبرزها.

الرقم السري للحساب

رمز التحقق OTP

بيانات البطاقات البنكية

الرقم القومي

أي معلومات مالية أو مصرفية خاصة

وأكد التطبيق أن مشاركة هذه البيانات تعرض أصحابها لخطر فقدان أموالهم أو اختراق حساباتهم.

رسوم التحويل عبر التطبيق

تطبق شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم المقررة على خدمات إنستاباي منذ الأول من أبريل 2025، حيث تبلغ قيمة الرسوم 0.1% من إجمالي مبلغ التحويل، مع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية.

فعند تحويل 500 جنيه تبلغ الرسوم 50 قرشًا، بينما تصل إلى جنيه واحد عند تحويل 1000 جنيه، و5 جنيهات لتحويل 5000 جنيه، فيما يتم تحصيل 20 جنيهًا عند تحويل 20 ألف جنيه أو 70 ألف جنيه باعتباره الحد الأقصى للرسوم.

وأشار التطبيق إلى أنه إذا تجاوزت قيمة التحويل الحد المسموح به للعملية الواحدة، فيجب تقسيم المبلغ على أكثر من عملية، مع تطبيق الرسوم على كل عملية بشكل منفصل.

الحدود القصوى للتحويلات

حدد إنستاباي سقفًا للمعاملات المالية بهدف تعزيز الحماية وتقليل مخاطر إساءة استخدام الحسابات، إذ يبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد اليومي للخصم من البنك الواحد إلى 120 ألف جنيه، ويبلغ الحد الشهري 400 ألف جنيه.

كيفية تحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن للمستخدم تنفيذ التحويل من خلال الدخول إلى التطبيق ثم اختيار إرسال نقود، وبعدها تحديد التحويل باستخدام رقم الهاتف ثم اختيار حساب بنكي، وإدخال رقم هاتف المستفيد وقيمة المبلغ، ثم مراجعة البيانات قبل كتابة الرقم السري IPN PIN المكون من ستة أرقام لإتمام العملية.

عدد مستخدمي إنستاباي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن عدد مستخدمي إنستاباي تجاوز 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على خدمات التحويل الفوري والدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية.

ماذا تفعل إذا أرسلت الأموال إلى حساب آخر؟

إذا تم تحويل الأموال إلى مستفيد غير مقصود، فإن الخطوة الأولى تتمثل في التواصل معه مباشرة إذا كانت هويته معروفة، وطلب إعادة المبلغ بصورة ودية.

وفي حال تعذر ذلك، ينبغي التواصل مع البنك الذي تمت من خلاله عملية التحويل، مع تقديم رقم العملية وتاريخها ووقتها وبيانات المستفيد، حتى يتمكن البنك من فحص الحالة وفق الإجراءات المتبعة.

كما يمكن تقديم بلاغ إلى خدمة عملاء إنستاباي عبر التطبيق أو القنوات الرسمية، مع الاحتفاظ بجميع تفاصيل العملية لتسهيل متابعتها.

وإذا لم تسفر هذه الخطوات عن حل، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في شكاوى العملاء المتعلقة بالخدمات المصرفية.

وفي حال عدم الوصول إلى تسوية، يظل اللجوء إلى القضاء حقًا قانونيًا لاسترداد الأموال، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمستندات التي تثبت الواقعة.

إرشادات لتجنب الأخطاء والاحتيال

ينصح إنستاباي بمراجعة بيانات المستفيد جيدًا قبل تنفيذ أي عملية تحويل، والتأكد من الاسم الذي يظهر داخل التطبيق قبل الضغط على تأكيد العملية، كما يفضل إرسال مبلغ بسيط عند التحويل لأول مرة إلى حساب جديد للتأكد من صحة البيانات.

ويؤكد التطبيق أن تجاهل الرسائل والروابط مجهولة المصدر، وعدم الإفصاح عن الرقم السري أو رمز التحقق لأي شخص، يمثلان من أهم الإجراءات التي تساعد في حماية الحسابات البنكية والحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.