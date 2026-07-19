كشف ملابسات فيديو الأفعال الخادشة للحياء أمام سيارة كهرباء وضبط طرفي الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص واقفاً فى مواجهة آخر أمام سيارة "ربع نقل تابعة لإحدى شركات الكهرباء" بإرتكاب أفعال خادشة للحياء فى إطار خلافات بينهما.





وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بذلك لتعدى القائم على تصوير المقطع عليه بالسب لوجود خلافات سابقة بينهما .

وأمكن تحديد وضبط القائم على التصوير (سائق"له معلومات جنائية" – مقيم بذات المركز) وبمواجهته إعترف بقيامه بالتعدى بالسب على المذكور الظاهر بمقطع الفيديو لوجود خلافات مالية بينهما لكونهما يعملان فى تجارة لوازم الأفران.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.