إحالة أوراق المتهمة بقتل الصغيرة لارين في المنيا إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة "لارين. م. ف " إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها شنقًا، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور المتهمة "خ. ز. ك" داخل قفص الاتهام، حيث استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع، وذلك بعد أن كانت المتهمة قد اعترفت تفصيليًا خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، كما قامت بتمثيلها أمام جهات التحقيق.

وفي ختام المرافعات والمداولة، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة المفتي، في خطوة قانونية تسبق إصدار الحكم النهائي في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 مايو الماضي، عندما خرجت الطفلة "لارين. م. ف البالغة من العمر 6 سنوات، من الحضانة متجهة إلى منزل أسرتها بقرية السحابة التابعة لمركز أبو قرقاص، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة قبل وصولها.

وأثار اختفاء الطفلة حالة من الذعر بين أهالي القرية، الذين شاركوا مع أسرتها في عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات، وسط حالة من القلق والترقب.

وانتهت رحلة البحث بالعثور على جثمان الطفلة داخل جوال أُلقي بجوار أحد المصارف المائية بالقرية، في مشهد القي بالحزن على أهالي المنطقة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وشُكل فريق بحث جنائي قام بتتبع خط سير الطفلة منذ خروجها من الحضانة، وفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

وأسفرت التحريات عن الاشتباه في سيدة تقيم بالقرية، سبق لها العمل بإحدى الحضانات التي كانت الطفلة تتردد عليها، وباستصدار الأذونات القانونية اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها استدرجت الطفلة وقتلتها بدافع الانتقام من والدتها، بسبب خلافات قديمة بينهما، قالت إنها بدأت بعد اتهامها بسرقة هاتف محمول، الأمر الذي تسبب في الإساءة إلى سمعتها وفصلها من عملها.