جامعة المنيا تصرف مكافأة للأطباء المقيمين الجدد ودراسة تطوير سكن التمريض

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تشهد خلالها في تطور البنية التحتية والتوسع في الخدمات الطبية والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال لقائه بالأطباء المقيمين الجدد، بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



وأكد الدكتور فرحات، أن المستشفيات الجامعية أصبحت تمتلك اليوم إمكانات وتجهيزات وفرصًا تدريبية تمنح الأطباء المقيمين بيئة تعليمية وعلاجية وتتيح لهم ممارسة أحدث الأساليب الطبية.

وأضاف أن الدور الحقيقي للأطباء المقيمين لا يقتصر على اكتساب الخبرة العلمية، وإنما يمتد إلى تقديم أفضل خدمة طبية لأهالي محافظة المنيا بكفاءة ومهنية وإنسانية، بما يعكس رسالة الجامعة، ويجسد ثقة المجتمع في مستشفياتها.

وقال رئيس الجامعة إن جودة الخدمة لا تبدأ داخل غرفة العمليات فقط، وإنما تبدأ منذ لحظة استقبال المريض، من خلال حسن التعامل، والاحتواء الإنساني، والابتسامة الصادقة التي تمنحه الثقة والطمأنينة.

وأوصى جميع العاملين بالاهتمام بالمرضى، والحرص على الابتسامة الدائمة، وتقديم الرعاية الإنسانية قبل الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدولة، من خلال وزارة الصحة والسكان، خصصت نحو نصف مليار جنيه لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير ميزانية إضافية خلال العام الجاري لاستكمال أعمال التطوير، موضحًا أن المشروع يمثل بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل تطوير الشبكات، وأنظمة المعلومات الصحية، والملفات الطبية الإلكترونية، وربط جميع المستشفيات الجامعية بمنظومة رقمية تسهم في سرعة تداول المعلومات، ودقة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



وأعلن صرف مكافأة شهرًا لجميع الأطباء المقيمين الجدد، تقديرًا لانضمامهم إلى منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، وتحفيزًا لهم على أداء رسالتهم الطبية، كما وجه ببدء دراسة شاملة لتطوير سكن هيئة التمريض بالجامعة.

