ضمن حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية مجانية غدا بقرية قلندول بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي، غدًا الاثنين، ولمدة يومين، ضمن القوافل العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تستمر يومي 20 و21 يوليو الجاري، وتقدم خدماتها في عدد من التخصصات الطبية، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات أو التدخلات العلاجية إلى المستشفيات لاستكمال الرعاية الطبية.

وأكد اللواء كدواني أن القوافل الطبية تمثل إحدى الآليات المهمة التي تتبناها الدولة لتعزيز وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذها بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقديم خدمة طبية متميزة بالمجان.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، للاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل هو المدخل الأساسي للحصول على خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بصورة منتظمة وشاملة.