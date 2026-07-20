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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في إسرائيل بعد خسارة الأرجنتين.. الإعلام ينعى حلم ميسي ويصفها بالليلة الحزينة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

خيمت أجواء من الحزن والإحباط على أوساط الترفيه والإعلام في إسرائيل عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، وهي النتيجة التي أنهت حلم ليونيل ميسي في التتويج، وأشعلت موجة واسعة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسارع عدد من الفنانين والإعلاميين الإسرائيليين إلى التعبير عن خيبة أملهم، مؤكدين أن خروج الأرجنتين أفقد البطولة واحدة من أكثر قصصها إثارة، فيما تحولت حساباتهم على منصات التواصل إلى مساحة لرثاء حلم ميسي الذي انتهى في النهائي.

وكان الممثل الكوميدي غاي هوشمان من أبرز المعلقين على المباراة، حيث نشر رسالة مطولة اعتبر فيها أن النهاية لم تكن كما تمناها عشاق الأرجنتين، لكنه أقر بأفضلية المنتخب الإسباني، قائلاً إن "الإسبان كانوا ببساطة الأفضل". وأضاف أن الأرجنتين وميسي منحا الجماهير بطولة استثنائية، معتبرًا أن النجم الأرجنتيني قدم "رقصته الأخيرة" وأدخل الفرحة إلى ملايين المشجعين.

كما عبرت مقدمة البرامج ليرون وايزمان عن حزنها بنشر أغنية تعكس أجواء الخسارة، وأرفقتها بعبارة: "نحبك يا ميسي"، في حين أبدت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج إيلانيت ليفي استياءها من النتيجة بعد السهر حتى ساعات الفجر، وكتبت: "لماذا سهرت الليلة؟ لا أصدق ما حدث".

وتزامنت هذه المواقف مع موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل، حيث وصف عدد من المستخدمين خسارة الأرجنتين بأنها "ليلة حزينة"، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المنتخب الأرجنتيني والنجم ليونيل ميسي لدى شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي.

وعلى أرض الملعب، حسم المنتخب الإسباني اللقب العالمي بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز الذي منح "لا روخا" الكأس، بينما انتهى حلم الأرجنتين بالتتويج في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وسط حسرة كبيرة بين جماهيرها ومحبي ميسي.

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