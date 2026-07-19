التفاصيل الكاملة لمصرع 3 شباب في تصادم ثلاث دراجات بخارية بالمنيا .. صور

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع ثلاثة شباب في حادث تصادم ثلاث دراجات بخارية، بالقرب من قرية سوادة بالمنيا، تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وعلى الفور تحركت الأطقم الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة أدت إلى فقدان السيطرة على الدراجات النارية والاصطدام المباشر.

وفي متابعة دقيقة لمستجدات الحالة الصحية للمصابين، أكد مصدر طبي بمستشفى صدر المنيا " لصدي البلد" أن الأطقم الطبية بذلت قصارى جهدها لإنقاذ الضحايا الذين نُقلوا إلى المستشفى، إلا أن إصاباتهم كانت بالغة الخطورة، مما أدى إلى وفاتهم بعد دقائق قليلة من وصولهم.

أسفر الحادث عن وفاة كل من : سعيد. ح. ص 18 عاماً، محمد. ر. ع 35 عاماً، وحازم. ح. ن 20 عاماً، فيما يواصل الفريق الطبي بقسم الطوارئ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب الرابع، الذي لا يزال يخضع للفحوصات الدقيقة تحت الملاحظة الطبية.

وعقب رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في أسباب وملابسات الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثث، فيما يشيع الأهالي الجثث وسط حالة من الحزن الشديد

