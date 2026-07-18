قبيل العام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يتابع التجهيزات النهائية لتوسعات مدرسة بني مهدي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية لأعمال توسعات مدرسة بني مهدي للتعليم الأساسي، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في خفض الكثافات داخل الفصول، وإنهاء نظام الفترتين، وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة.

وأشار المحافظ إلى أن كل مدرسة جديدة أو توسعة تعليمية تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان، مؤكدًا أن المحافظة تواصل دعم مشروعات تطوير التعليم باعتبارها أحد أهم محاور التنمية، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التحصيل والإبداع، خاصة داخل قرى المواطنة.

وخلال الجولة، استعرض صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تفاصيل المشروع، موضحًا أن المدرسة مقامة على مساحة 4470 مترًا مربعًا، وستعمل بنظام الفترة الواحدة مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في انتظام اليوم الدراسي وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات التعليمية المتاحة.

وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء جناح توسعات جديد يضم 11 فصلًا دراسيًا، إلى جانب تنفيذ الفراغات التعليمية والتكميلية ودورات المياه، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة المباني القائمة التي تضم 22 فصلًا، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 33 فصلًا، موزعة بواقع 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول للمرحلة الإعدادية، بما يستوعب الزيادة في أعداد الطلاب ويلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية.

وأوضح المهندس علاء محمد، مدير إدارة التنفيذ بفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أن المشروع لم يقتصر على إنشاء الفصول الدراسية، بل شمل أيضًا تطوير الموقع العام للمدرسة، من خلال رفع كفاءة الأسوار، وإنشاء ملعب من النجيل الصناعي، وتنفيذ برجولات، وأعمال تنسيق الموقع، بما يوفر بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تتوافق مع معايير الجودة وتدعم الأنشطة المدرسية.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 14 مليون جنيه، شملت إنشاء جناح التوسعات وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مشيرًا إلى الانتهاء من استلام الأثاث وتجهيز المدرسة بالكامل، لتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بكامل طاقتها الاستيعابية.