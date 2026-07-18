سعر الدولار الآن في منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 18-7-2026 في السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وصل سعر أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي ودبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.48 جنيه للشراء و 50.58 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، HSBC، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنوك "نكست، سايب".