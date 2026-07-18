تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 18-7-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في تداولات البنوك المصرية منذ الخميس الماضي؛ استقرارًا بعد زيادة اقتربت من 17 قرشًا قبل يومين.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و 50.59 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

سجل ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة،أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر دولار

وبلغ سعر أعلي دولار 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنوك نكست و سايب.