إنفانتينو : مونديال 2026 وحد العالم.. وترامب كان شريكًا في النجاح

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالنجاح الذي حققته بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أنها تجاوزت حدود المنافسة الرياضية لتصبح حدثًا عالميًا جمع الشعوب والثقافات، موجهًا في الوقت ذاته الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لتنظيم البطولة.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال حفل استقبال رسمي أقيم في الولايات المتحدة بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من مسؤولي "فيفا" وشخصيات رياضية بارزة، حيث أكد أن النسخة الحالية حققت أرقامًا غير مسبوقة على مستوى الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي وصلت إليه البطولة.

وأوضح رئيس "فيفا" أن كأس العالم 2026 لم تكن مجرد بطولة لكرة القدم، بل مناسبة عالمية أسهمت في تعزيز التواصل بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الملايين توافدوا إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما تابعها مليارات المشجعين حول العالم، في مشهد يعكس قدرة الرياضة على توحيد الجميع.

كما وصف إنفانتينو المباراة النهائية المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا بأنها مواجهة استثنائية، مؤكدًا أن وجود أسماء بحجم ليونيل ميسي ولامين يامال يمنح النهائي قيمة فنية كبيرة، ويجعله واحدًا من أبرز المشاهد المنتظرة في تاريخ البطولة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كأس العالم 2026 يعد من أعظم الأحداث الرياضية التي استضافتها الولايات المتحدة، متمنيًا التوفيق للمنتخبين الإسباني والأرجنتيني في المباراة النهائية، ومشيرًا إلى أنه سيقوم بتسليم الكأس للفريق المتوج باللقب.

وكشف "فيفا" أن البطولة سجلت أرقامًا قياسية، بعدما تجاوز الحضور الجماهيري 6.6 مليون مشجع قبل المباراة النهائية، بمتوسط حضور بلغ أكثر من 65 ألف متفرج في اللقاء الواحد، مع نسبة إشغال للملاعب قاربت 100%، وهو ما جعل نسخة 2026 الأكثر حضورًا في تاريخ كأس العالم.

واختتم إنفانتينو حديثه بالتأكيد على أن المكسب الحقيقي لم يكن داخل المستطيل الأخضر فقط، بل في الرسالة التي حملتها البطولة، قائلاً إن العالم بأسره خرج فائزًا بعدما أثبتت كرة القدم مرة أخرى قدرتها على جمع الناس تحت راية واحدة.