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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الروسي بشأن قوات زاباد بمنطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
القسم الخارجي

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن قوات مجموعة "زاباد" (الغرب) تواصل تحقيق تقدم ميداني على امتداد جبهة واسعة ضمن نطاق عملياتها في أوكرانيا، مؤكدًا إحراز مكاسب في عدة محاور داخل منطقة دونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل عملياتها العسكرية في إقليمي دونباس ونوفوروسيا، مشيرة إلى استمرار الهجوم على مختلف المحاور بالتزامن مع تقدم الوحدات القتالية في عدد من المناطق الاستراتيجية.

وبحسب الوزارة، تنفذ مجموعة "زاباد" عملياتها بالتنسيق مع مجموعتي "يوغ" (الجنوب) و"تسنتر" (الوسط) بهدف توسيع السيطرة في دونيتسك، في وقت تتصدى فيه لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق الجبهة الغربية لمدينة كوبيانسك، مع مواصلة العمليات لتصفية التشكيلات الأوكرانية على الضفة الشرقية لنهر أوسكول، واستمرار الاشتباكات في منطقة بودليمان.

وأضافت أن وحدات الجيش الخامس والعشرين تواصل عملياتها للسيطرة على مدينة كراسني ليمان، بعد اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، بالتزامن مع تقدم قوات "زاباد" داخل متنزه "سفياتي غوري" الوطني، وتنفيذ عمليات ضد مواقع أوكرانية في منطقتي سفياتوغورسك وشوروفو.

وفي محور سلافيانسك–كراماتورسك، أعلنت موسكو أن الجيش الثالث سيطر على بلدة بيسكونوفكا ووصل إلى مشارف نيكولايفكا، مشيرة إلى أن الوحدات المتقدمة أصبحت على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من الأطراف الشرقية لمدينة كراماتورسك.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "زاباد" واصلت تقدمها باتجاه مدينة دروجكوفكا عقب السيطرة على كونستانتينوفكا، موضحة أن طلائع القوات دخلت منطقة أليكسيفو-دروجكوفكا.

وفي محور آخر، أشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "تسنتر" تواصل توسيع عملياتها شمال مدينة كراسنوارميسك، حيث تخوض معارك في منطقتي دوبروبوليه وأنوفكا، مؤكدة انتقال بلدة لينينا إلى السيطرة الروسية، مع استمرار العمليات لاستكمال السيطرة على شيفتشينكو وكراسنويارسكي وسفيتلوي.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية غيراسيموف أوكرانيا دونيتسك مكاسب وزارة الدفاع الروسية

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