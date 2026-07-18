بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

أصدر نادي بشكتاش التركي بيانًا رسميًا عبر حسابه على "فيسبوك"، نفى فيه ما يتم تداوله بشأن صفقات الانتقالات الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن التقارير المتداولة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأكد النادي أن التصريحات التي أدلى بها الصحفي ياغيز سابونج أوغلو بشأن صفقات بشكتاش وشروطها "ادعاءات غير صحيحة ومختلقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن الصحفي المذكور قام بتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف البيان أن جميع المعلومات الدقيقة والشفافة المتعلقة بملفات الانتقالات يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية للنادي، مطالبًا الجماهير ووسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي أخبار لا تصدر عن المنصات الرسمية لبشكتاش.

ويأتي بيان النادي في وقت تزايدت فيه التقارير التي ربطت بشكتاش بإمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بالتزامن مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال قائد منتخب مصر، في تركيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى دخول عدد من أندية القمة في الدوري التركي في سباق التعاقد مع محمد صلاح، بعد انتهاء رحلته رسميًا مع ليفربول، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان محمد صلاح قد أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية وسط اهتمام من عدة أندية داخل أوروبا وخارجها.