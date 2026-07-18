في سؤال وجواب.. اطلع على تفاصيل التقديم في اختبارات القدرات 2026

• إنفوجرافات مبسطة لمساعدة الطلاب على التعرف على إجراءات التسجيل وأداء اختبارات القدرات

• التعليم العالي تستجيب لاستفسارات الطلاب وتقدم خدمات إرشادية حول اختبارات القدرات

• التعليم العالي تدعو الطلاب وأولياء الأمور للاعتماد على منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وحرصًا على دعم طلاب الثانوية العامة وتوعيتهم، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بإتاحة جميع المعلومات والخدمات الإرشادية التي تساعد الطلاب على التعرف على إجراءات أداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز هذه الاختبارات، بما يضمن تيسير إجراءات التقديم وحصول الطلاب على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن الوزارة تحرص على تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال جميع مراحل التسجيل، وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي يعلنها مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي أعدت سلسلة من الإنفوجرافات المبسطة بنظام "سؤال وجواب"، للإجابة عن أبرز الاستفسارات المتعلقة باختبارات القدرات، ولمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على التعرف على خطوات التسجيل وآليات أداء الاختبارات بصورة واضحة وميسرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل نشر المواد التوعوية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني تباعًا عبر منصاتها الرسمية، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور في توقيتها، ومواجهة أي معلومات غير دقيقة قد يتم تداولها، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات العديدة التي تتلقاها صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويمكن متابعة حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر منصاتها الرسمية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتنسيق الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

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