في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وحرصًا على تقديم الدعم والتوعية لطلاب الثانوية العامة، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتوفير كافة المعلومات والخدمات التي تساعد الطلاب على التعرف على إجراءات اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بما يضمن تيسير الإجراءات وتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن الوزارة تحرص على تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال جميع مراحل التسجيل، وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي يعلنها مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي أعدت دليلًا إرشاديًا مبسطًا بنظام "سؤال وجواب"، يجيب عن أبرز الاستفسارات المتعلقة باختبارات القدرات، ويساعد الطلاب وأولياء الأمور على التعرف على خطوات التسجيل وآليات أداء الاختبارات بصورة واضحة وميسرة.

وفيما يلي نستعرض أبرز التساؤلات وإجاباتها:

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

ج1: يقوم الطالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

س2: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

ج2: التقديم لأداء اختبارت القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2026 في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 5 ) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س3: ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

ج3:

1- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات علوم الرياضة.

س4: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

ج4: يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم ينتقل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علوم – رياضيات – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة به.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يختار الطالب نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

- لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

س5: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

ج5: تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم ايضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

س6: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

ج6: تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س7: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟

ج7: سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

س8: ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات؟

ج8: ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

* الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

* لا يُسمح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

* ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

س9: ما موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

ج9: في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المُحددة من قبل مكتب التنسيق.

س10: هل يمكن إعادة فتح باب التقدم لأداء امتحانات القدرات بعد إغلاقه؟

ج10: بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات، نظرًا لأنه تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص.

س11: هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الماضي التقدم لاختبارات القدرات لهذا العام؟

ج11: لا، حيث إن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 فقط.

س12: هل يحق للطلاب الذين لديهم امتحانات "الدور الثاني" التقدم لأداء اختبارات القدرات لهذا العام؟

ج12: يحق لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2026 التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، علمًا بأن التقديم لن يُتاح مرة ثانية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

س13: ما هي طرق سداد رسوم اختبارات القدرات؟

ج13: يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكتروني فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

• في حالة اختيار السداد عبر منافذ التحصيل، ستصلك رسالة على الهاتف أو البريد الإلكتروني برقم المدفوعة الخاص بك، ولا يمكن تعديله بعد ظهوره، ويُخصص لكل رقم اختبار واحد فقط، وعليك التوجه إلى أحد منافذ التحصيل لسداد المبلغ لصالح خدمة اختبار قدرات التنسيق.

• وفي حالة السداد، ببطاقات الدفع المسبق أو الائتمان وظهور رسالة "حدث خطأ أثناء التنفيذ، لم يتم تنفيذ المدفوعة" فهذا يعني رفض العملية من البنك لأسباب مثل: (عدم وجود رصيد، أو عدم صلاحية البطاقة للإنترنت، أو إدخال بيانات خاطئة)، وفي هذه الحالة، على الطالب إعادة السداد ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك.

• بعد إتمام السداد، يمكنك الدخول إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات لعرض وطباعة موعد الامتحان قبل طلب إجراء أي حجز آخر، علمًا بأنه لا يُسمح بالاسترداد بعد سداد رسوم الاختبارات وإتمام موعد الحجز.

• وفي حالة إتمام عملية السداد، والدخول إلى موقع الحجز، وعدم ظهور موعد ومكان الاختبار أو حدوث مشاكل أخرى، يرجى الاتصال بمركز الدعم الفني على رقم الهاتف (15999) وسيتم فحص المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت، كما يجب الاحتفاظ بنسخة من كافة الأرقام والبيانات لعمليات الحجز والسداد التي تظهر على شاشة البرنامج.