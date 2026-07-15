لطلاب الثانوية العامة.. كليات يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط - بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات علوم الرياضة.

هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت: https://tansik.digital.gov.eg