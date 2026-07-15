خبراء يناقشون تطبيق معايير سلامة الغذاء لدعم جودة المنتجات.. تفاصيل

شهدت القاهرة اليوم، تنظيم ورشة عمل بعنوان «من المعايير إلى التطبيق: لتحقيق رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي قطاع الصناعات الغذائية، لمناقشة أحدث الممارسات الخاصة بتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء، ودورها في دعم تنافسية المنتجات المصرية.



وتناولت الورشة أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات المنظمة لسلامة الغذاء في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لحماية صحة المستهلك، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية.



وفي هذا الإطار، نظمت شركة بيتي، إحدى شركات المراعي، فعاليات الورشة، التي شهدت مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرقابية وخبراء قطاع الصناعات الغذائية، حيث جرى استعراض آليات تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء.

كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لنشر ثقافة الجودة، وتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد المشاركون أن الالتزام بمعايير سلامة الغذاء لم يعد مجرد متطلب رقابي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة وسلامة الغذاء.