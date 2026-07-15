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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع مدير مصر الخير تطوير مراكز الشباب والاهتمام بالنشء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ، الدكتور محمد الرفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، وذلك لبحث التعاون في العديد من الملفات المرتبطة بالشباب والنشء ورفع وتطوير عدد من مراكز الشباب خلال الفترات المقبلة .

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار في المشروعات التي ينفذها الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وأيضاً تخصيص فصول للمدارس المجتمعية والخاصة بالتعليم المجتمعي داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وهو ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير ، علي أن يشمل التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير تقديم المزيد من ورش تدريب معامل وحاضنة أعمال للمشروعات الخاصة لتمكين الشباب من المبدعين من رواد الأعمال من إيجاد مشروعات مبتكرة ذات قيمة للمجتمع وتحقيق مردود مالي جيد لهؤلاء الشباب.

كما تطرق الاجتماع الي مناقشة تطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب ، ضمن الخدمات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير في إطار التنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، على أن  تكون أولوية التطوير في المرحلة الأولي للمحافظات الحدودية.

كما تم الاتفاق علي تنفيذ مركز شباب مؤهلوخاص لذوي الهمم والمكفوفين  تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتمام خاص وكبير بأبنائنا من ذوي الهمم ويحرص علي ضمان حصولهم علي كافة حقوقهم وايضاً  دمجهم  فى المجتمع كشريك أساسى فى وطننا مصر  .

وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، أن هدفنا تحقيق التكامل بين جميع الجهات لتقديم افضل الخدمات  للمجتمع ، مشيدا بالدور التنموي والمجتمعي الذي تقدمه مؤسسة مصر الخير في مختلف المجالات .

وأوضح الوزير، أننا نركز علي اكتشاف المزيد من المواهب من خلال ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير  لتحقيق  رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.

وزير الرياضة جوهر نبيل مصر الخير وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب والرياضة

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