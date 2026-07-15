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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أفضل 5 شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري 2026.. عائد يصل إلى 21%

أعلى عائد في شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلى عائد في شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
رانيا أيمن

ارتفع اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد في شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على الأوعية الادخارية التي توفر دخلًا ثابتًا أو دوريًا.

 ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تصل إلى 21%، لتناسب مختلف احتياجات العملاء سواء الراغبين في عائد ثابت أو متغير أو متدرج.

أفضل 5 شهادات في البنك الأهلي المصري

1- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تعد أعلى شهادة ادخار من حيث العائد في البنك الأهلي المصري، وتأتي تفاصيلها كالتالي:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد:
21% خلال السنة الأولى.
16.25% خلال السنة الثانية.
12% خلال السنة الثالثة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز كسرها قبل مرور 6 أشهر.

3- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ربع السنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.25% سنويًا يصرف كل ثلاثة أشهر.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.

يمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

4- الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 17.75%.

العائد ربع السنوي: 17.85%.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

5- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 14.25% سنويًا يصرف شهريًا.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

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