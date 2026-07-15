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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع M8 by the Lake المطل على البحيرات الجنوبية ومحطة تجديد المياه

خلال الجولة
خلال الجولة
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع M8 by the Lake المُطل على البحيرات الجنوبية، وكذا محطة تجديد المياه بالمشروع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يعدُ أحد المشروعات الكبيرة، والذي يضيف قيمة سياحية واستثمارية ضخمة لهذه المنطقة الواعدة، ويتميز بموقع فريد حيث يقع جنوب الطريق الساحلي مُطلًا على البحيرات الجنوبية.
 

ومن نقطة مشاهدة مُطلة على البحيرات، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعM8 by the Lake جار تنفيذه حاليًا، ويُعد نموذجًا حديثًا للتطوير العمراني المتكامل، حيث يُمثل جزءًا من رؤية الدولة لاستثمار الأراضي جنوب الطريق الساحلي بأفضل صورة، من خلال إقامة مشروعات عمرانية تجمع بين السياحة والترفيه والاستثمار العقاري، بما يُسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة، ويُعزز من القيمة الاقتصادية للمنطقة، ويوفر فرصًا للاستثمار والترفيه للسكان والزوار.

ونوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تُقام على مساحة 195 فدانًا، وبلغت نسبة تنفيذها حوالي 95% تمهيدًا للانتهاء منها، فيما يجري الإعداد لاستكمال المرحلة الثانية، بما يُحقق التكامل بين البحيرات والخدمات والمشروعات المحيطة بها.

وخلال تفقده مشروع M8 by the Lake، حرص رئيس الوزراء على تفقُد نموذج للفيلات القائمة بالمشروع، للتأكد من جودة التنفيذ، واستمع إلى شرح من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمع عمراني وسياحي متكامل يواكب أحدث معايير التخطيط والتنفيذ، من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة بإجمالي نحو 1183 وحدة سكنية متنوعة (فيلات –عمارات)، مضيفاً أن الوحدات السكنية المنفذة مدعومة بشبكات المرافق والبنية التحتية المتكاملة، بما يُسهم في تعزيز المقومات العمرانية والسياحية للمنطقة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال التفقد عمل محطة تجديد مياه البحيرات الجنوبية إلى البحيرات الشمالية، مصحوباً بشرح من رئيس جهاز القرى السياحية، الذي أشار إلى أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذها لدعم منظومة البحيرات والحفاظ على استدامتها، حيث يمثل حلقة الوصل الرئيسية بين البحيرات الواقعة جنوب الطريق الساحلي والبحيرات الشمالية، بما يُحقق التكامل الهيدروليكي ويضمن حركة المياه بصورة مستمرة، وتحسين جودتها ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، مما ينعكس إيجابيًا على البيئة المائية، ويدعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، بما يُسهم في رفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا العلمين السياحي.
 
وقال المهندس/ أحمد مصطفى: تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة تجديد المياه نحو 280 ألف متر مُكعب يوميًا، وتعتمد على طلمبات ومُكونات رئيسية مُصنعة بالكامل من الاستانلس ستيل الدوبلكس المقاوم للأملاح والتآكل، بما يضمن كفاءة التشغيل في البيئات عالية الملوحة، وتعمل المحطة على تجديد مياه البحيرة الجنوبية خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أيام، بما يُسهم في تجديد المياه بصورة مستمرة، وتحسين جودتها، والحفاظ على التوازن البيئي، وضمان استدامة صلاحية البحيرات للاستخدام، بما يدعم القيمة البيئية والسياحية لمنطقة مارينا.

رئيس مجلس الوزراء مشروع M8 by the Lake رئيس الوزراء الطريق الساحلي

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