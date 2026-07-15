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توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

الأرجنتين وإنجلترا
الأرجنتين وإنجلترا
حمزة شعيب

سلطت شبكة أوبتا العالمية، المتخصصة في إحصائيات وتحليلات كرة القدم، الضوء على المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، كاشفة عن نسب الفوز المتوقعة لكلا المنتخبين قبل انطلاق اللقاء.

وأوضحت الشبكة أن منتخب إنجلترا يدخل المباراة بأفضلية طفيفة وفقًا لنموذجها الإحصائي، حيث بلغت فرص فوزه خلال الوقت الأصلي 37.3%، بينما جاءت نسبة فوز منتخب الأرجنتين عند 32%، في حين وصلت احتمالات انتهاء المباراة بالتعادل إلى 30.7%، بما يعني إمكانية امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل الصراع على بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي كأس العالم، حيث ينتظر منتخب إسبانيا الفائز من هذه المواجهة بعد تأهله على حساب فرنسا.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي سويسرا بنتيجة 3-1، فيما حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي إثر فوزه على النرويج بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 15 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين 

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر أربع قنوات، حيث يعلق علي سعيد الكعبي على beIN MAX 1، وحفيظ دراجي على beIN MAX 2، وخليل البلوشي على beIN MAX 3، وأحمد البلوشي على beIN MAX 4.

أوبتا كأس العالم نهائي كأس العالم الأرجنتين إنجلترا

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