أشرف عبد العزيز ينتقد الزمالك بشأن شكوى زيزو: لما تصدر بيان اكتب الحقيقة

انتقد المحامي أشرف عبد العزيز، بيان نادي الزمالك الأخير بشأن قرار حفظ الشكوى المتعلقة بأحمد سيد “زيزو”، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”.

وكتب أشرف عبد العزيز في منشوره: “لما تصدر بيان اكتب الحقيقة.. ده أنت مقدم شكوى قبل زيزو أنت نسيت”.

وجاء تعليق المحامي في أعقاب البيان الذي أصدره نادي الزمالك بشأن قرار حفظ الشكوى، حيث اعترض على ما ورد في البيان، مؤكدًا أن النادي كان قد تقدم بالشكوى قبل اللاعب، في إشارة إلى وجود ما وصفه بعدم الدقة في سرد الوقائع.

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، ضد القلعة البيضاء.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه بأن لجنة شؤون اللاعبين قررت حفظ شكوى "زيزو" ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار لجنة شؤون اللاعبين بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين، قبل أن تستقر اللجنة على حفظها، وفقًا لما ورد في خطاب الاتحاد المرسل إلى النادي.