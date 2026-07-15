نظافة الجيزة ترفع 600 طن مخلفات رتش بشارع كعابيش بالهرم

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بحي الهرم، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لتطوير منظومة النظافة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 600 طن من مخلفات الرتش والتراكمات الترابية بشارع "كعابيش" التابع لحي الهرم، وذلك باستخدام المعدات والآلات التابعة للهيئة، لتيسير حركة المرور وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بالمنطقة.

وجاءت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة وتواجد الفرق الميدانية وعمال النظافة وسائقي المعدات الذين كثفوا جهودهم لسرعة إنجاز الأعمال وإعادة الشارع لمظهره اللائق.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة؛ على استمرار المتابعة الدورية لجميع الشوارع الحيوية والمحاور بقطاع حي الهرم وباقي أحياء ومراكز المحافظة، مؤكدا على عدم السماح بوجود أي تراكمات للمخلفات أو الرتش، والتعامل الفوري والحاسم مع أي إشغالات تشوه المظهر العام وتعيق حركة المواطنين.