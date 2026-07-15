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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حرارة محسوسة أعلى من المعلنة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى 20 يوليو

حرارة محسوسة أعلى من المعلنة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى 20 يوليو
حرارة محسوسة أعلى من المعلنة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى 20 يوليو
ياسمين القصاص

في ظل ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية حتى يوم الإثنين 20 يوليو 2026، بالتزامن مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

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استمرار الأجواء الحارة والرطبة

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب المحافظات، في حين تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، ومع حلول الليل والصباح الباكر، يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبا على معظم الأنحاء، وهو ما يعكس استمرار التأثيرات المعتادة لفصل الصيف.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المعلنة في الظل، بفارق يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، الأمر الذي يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية ورياح متقطعة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

كما توقعت الهيئة نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الخميس 16 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو، وذلك على فترات متقطعة، موضحة أن هذه الرياح قد تسهم أحيانا في تلطيف الأجواء، دون أن تؤثر على استقرار الحالة الجوية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القبة الحرارية لا تزال تفرض تأثيرها على مناطق واسعة من غرب البحر المتوسط وغرب أوروبا، متسببة في موجات حرارة استثنائية وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة بعدد من الدول.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القبة الحرارية تمثل منظومة من الضغط الجوي المرتفع تقع بين منطقتين منخفضتي الضغط، وتعمل على احتجاز الكتل الهوائية الساخنة القادمة من شمال أفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في درجات الحرارة واستمرارها لفترات طويلة.

وأشارت غانم، إلى أن تأثير القبة الحرارية امتد ليشمل دولا عدة، من بينها المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت بعض المناطق درجات حرارة تراوحت بين 44 و45 درجة مئوية، بينما اقتربت في بعض المناطق الجبلية من حاجز 50 درجة مئوية. كما تجاوزت درجات الحرارة في أجزاء واسعة من أوروبا حاجز 40 درجة، وهي مستويات تفوق المعدلات الطبيعية المعتادة خلال هذا الوقت من العام، ما يعكس شدة الموجة الحارة التي تضرب القارة.

وتابعت: "الأجواء الصيفية المعتادة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بـ درجات الحرارة لتبدو أعلى من القيم المسجلة في الظل بعدة درجات". 

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واختتمت: "الشبورة المائية ستتكون خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، لافتة إلى أن نشاط الرياح على فترات متقطعة سيساهم أحيانًا في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات المساء، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا". 

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: 

 

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