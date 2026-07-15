قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل: غدا بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة
مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه
شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: مفاوضات لبنان وإسرائيل تنتقل إلى محادثات فنية موسعة

لبنان واسرائيل
لبنان واسرائيل
القسم الخارجي

قال مسؤول أمريكي، إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، ستنتقل خلال المرحلة المقبلة إلى محادثات فنية موسعة، في خطوة تعكس رغبة الأطراف في الانتقال من التفاهمات السياسية العامة إلى مناقشة الآليات التنفيذية للقضايا الأمنية والعسكرية العالقة، رغم استمرار التحديات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوسائل إعلام على هامش الجولة الأخيرة من المباحثات، أن الاجتماعات المقبلة ستضم خبراء عسكريين وتقنيين إلى جانب ممثلين عن الأطراف المعنية، بهدف بحث تفاصيل تنفيذ الالتزامات الميدانية، بما يشمل ترتيبات الانسحاب، وآليات المراقبة، وانتشار القوات اللبنانية في المناطق الحدودية، إضافة إلى معالجة القضايا الأمنية التي لا تزال محل خلاف.

وجاء هذا التطور عقب جولة من المحادثات التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما برعاية أميركية، حيث وصف المسؤول الأميركي أجواء اللقاءات بأنها "إيجابية وبناءة"، مؤكداً أن الجانبين أبديا استعداداً لمواصلة الحوار، رغم إدراكهما أن الملفات المطروحة تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية قبل الوصول إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ على الأرض.

وتتمحور المفاوضات حول تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب بحث آليات معالجة الأنشطة العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وهي ملفات تعد من أكثر القضايا حساسية في المفاوضات الحالية. كما تضطلع القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بدور في تنسيق الجوانب التنفيذية المتعلقة بالمناطق التي يجري التفاوض بشأنها.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيانات سابقة أن واشنطن مستمرة في تسهيل الحوار بين بيروت وتل أبيب، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة تعزز الاستقرار على الحدود وتحد من احتمالات تجدد المواجهات، مع استمرار الاجتماعات الفنية والسياسية بصورة متوازية.

في المقابل، لا تزال العقبات السياسية والأمنية تلقي بظلالها على مسار التفاوض، إذ ترتبط بعض البنود الخلافية بملف سلاح حزب الله، والضمانات الأمنية المطلوبة من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى توقيت وآلية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق الحدودية، وهي ملفات قد تؤثر في سرعة إحراز تقدم خلال الجولات المقبلة.

ويمثل الانتقال إلى المحادثات الفنية مؤشراً على استمرار العملية التفاوضية وعدم توقفها، لكنه لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ سيظل نجاح هذه المرحلة مرهوناً بقدرة الوسطاء والأطراف المعنية على تحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن استدامة الهدوء ويحد من مخاطر التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
 

لبنان إسرائيل الولايات المتحدة القيادة المركزية الأميركية تل أبيب بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

انتخابات إسرائيل 2026.. هل تهدد الأزمات السياسية والصحية مستقبل نتنياهو؟

انتخابات إسرائيل 2026.. هل تهدد الأزمات السياسية والصحية مستقبل نتنياهو؟

أزمة مشتعلة.. كيف وصلت مباراة مصر والأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟

أزمة مشتعلة.. كيف وصلت مباراة مصر والأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد