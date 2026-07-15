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مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة سياحية واقتصادية تعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك من خلال التوسع في استضافة الفعاليات الدولية وإنشاء مركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.

استضافة عدد من الفعاليات

وأوضح رئيس الوزراء أن المدينة ستشهد، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، استضافة عدد من الفعاليات الأفريقية والدولية، بما يعزز مكانتها على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي على مدار العام.

معدلات الإشغال الفندقي

وأشار مدبولي إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة المصري، لافتًا إلى أن معدلات الإشغال الفندقي تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأرقام القياسية التي تحققها السياحة في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع المنتج السياحي وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء ونواب الوزراء المشاركين في الجولة التفقدية مع اليوم، مثمنًا جهودهم في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، قبل أن يفتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام.

مدبولي العلمين العلمين الجديدة رئيس الوزراء الحكومة

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