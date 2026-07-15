مدبولي يتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية والحديقة المتحفية بالعلمين الجديدة

اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولي والحديقة المتحفية بالمدينة التراثية، وذلك في إطار متابعة جاهزية المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز والاستعدادات الخاصة بتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، أوضحت خلاله أن مركز المؤتمرات والمعارض الدولي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية، لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة تؤهله لاستضافة مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية، بما يسهم في تنشيط سياحة المؤتمرات، وجذب المزيد من الفعاليات الكبرى إلى المدينة.

كما أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المركز يضم قاعتين رئيسيتين للمؤتمرات، إلى جانب أربع قاعات متعددة الاستخدامات للمعارض، فضلًا عن الكافتيريا والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يمكنه من استضافة المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية، بطاقة استيعابية تتراوح بين 2500 و3000 زائر.

وخلال تفقده للمركز، اطلع رئيس مجلس الوزراء على القاعات الرئيسية والمنصة، وتابع موقف جاهزية الأنظمة الكهروميكانيكية، وأنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة إدارة المباني (BMS)، كما تابع أعمال التشغيل والاختبارات النهائية؛ للتأكد من كفاءة جميع المرافق، وجاهزية المركز لاستقبال مختلف الفعاليات والمؤتمرات وفق أعلى معايير الجودة.

كما شملت الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الحديقة المتحفية بالمدينة التراثية، حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال المتبقية، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام؛ بما يسهم في إبراز الطابع الحضاري والجمالي للمدينة التراثية، ويضمن خروج المشروع بأعلى مستويات الجودة، بما يتواكب مع مكانة مدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع الرائدة.