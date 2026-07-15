أحمد موسى: المواهب في القرى والنجوع هم كنز الكرة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك العديد من المواهب الكروية في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة وجود منظومة قوية لاكتشاف اللاعبين المميزين من القرى والنجوع.

وقال موسى، عبر قناة “صدى البلد”، إن الكرة المصرية تحتاج إلى كشافين يجوبون جميع أنحاء الجمهورية للبحث عن المواهب الحقيقية، مؤكدًا أن إعادة دوري المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظات ستكون خطوة مهمة لاكتشاف اللاعبين أصحاب القدرات المميزة.

وأضاف أن العديد من نجوم الكرة بدأوا من أماكن بسيطة، وأن الاهتمام بالناشئين وتوسيع قاعدة الاختيار سيساهم في بناء أجيال جديدة تدعم المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن اكتشاف المواهب من كل أنحاء مصر يمثل أساس تكوين منتخب قوي قادر على المنافسة.